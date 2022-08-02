【Ａ股震盪】滬綜指挫逾越３％創兩個月新低，行業板塊全跌

《經濟通通訊社２日專訊》台海局勢愈發緊張，最新消息指美國眾議院議長佩洛西預計將於

當地時間今晚２２時２０分搭乘專機抵達台灣松山機場，並下榻台北君悅酒店。Ａ股盤中愈踩愈

深，連軍工及半導體板塊亦失守，所有行業板塊下跌，超過４４００隻個股飄綠，滬綜指現跌

３﹒０７％，報３１５９﹒７５點，創下５月３１日以來指數新低，深成指挫３﹒１％，創業板

指跌２﹒７７％。

中方外交部昨日重申對事件嚴陣以待，解放軍絕不會坐視不管，必將採取堅決應對及有力反

制措施，捍衛自身主權及領土完整；東部戰區昨傍晚透過微博官方帳號發布視頻，強調嚴陣以待

，聽令而戰，時刻準備戰鬥；中國海事局宣布解放軍今日起在南海部分水域範圍內進行軍事訓練

，禁止駛入，山東海事局亦發布航行警告，８月３日１５時至２４時，渤海濰坊港相關海域進行

實彈射擊，禁止駛入。

台股目前跌逾１﹒６％。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）１日播出台積電董事長劉德音專訪

，他罕見就政治問題回應指，「沒人能以武力控制台積電」，一旦發生，將讓台積電陷入無法營

運的狀態，因為台積電晶圓廠相當精細複雜，必須與外在世界連結才能營運，材料、化學品與生

產設備等，須分別從歐、日、美等取得。他並表示，相信在商業世界沒有人想看到發生戰爭，因

為戰爭沒有贏家，呼籲應記取俄烏戰爭的教訓，不要落入另一個戰爭陷阱。（ｅｙ）

