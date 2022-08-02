【Ａ股震盪】滬指收跌２﹒２６％，佩洛西或今晚訪台關注台海局勢

《經濟通通訊社２日專訊》台海局勢來到逾２５年來最緊張一刻，綜合媒體報道，美國眾議

院議長佩洛西預計今晚２２時２０分搭乘專機抵達台灣松山機場，將成為２５年來抵台的最高級

別美國政要，台灣的總統蔡英文會在翌日（３日）早上與佩洛西會面，同日佩洛西會到訪台灣的

立法院，之後離開台灣。

在佩洛西會否訪台快將揭盅之際，擔憂地緣政治出現重大變化，滬深股市、港股及台股集體

劇震。滬綜指今早顯著低開０﹒８８％後，未及十分鐘跌幅即放大至２％，盤中更愈跌愈有，跌

幅一度超過３％，低見３１５５﹒１９點，失守三千二兼創兩個月新低，午後滬指跌幅見收窄，

全日收挫２﹒２６％，報３１８６﹒２７點；深成指挫２﹒３７％，創業板指同插水２％。所有

行業板塊走低，全日超過４３００隻股份下跌，僅約４００隻股份上升。

恐慌情緒刺激大市交投，兩市成交合共１１８１２億元（人民幣．下同），按日急漲

１８﹒８％，是自６月２９日以來新高。

台灣加權平均指數今日盤中一度殺跌３００點，跌破１４７００點關卡，終場收跌

１﹒５６％，創近一個半月新低，報１４７４７﹒２３點。台積電董事長劉德音接受外媒專訪時

罕見就政治問題回應指，「沒人能以武力控制台積電」，一旦發生將讓台積電陷入無法營運的狀

態，也將導致中國大陸經濟混亂。



＊軍工兩邊走，四大行向下＊



中方外交部重申對佩洛西潛在訪台事件嚴陣以待，解放軍絕不會坐視不管；東部戰區昨傍晚

透過微博官方帳號發布視頻，強調嚴陣以待，聽令而戰，時刻準備戰鬥；中國海事局連發３條航

行警告，南海、渤海濰坊港等部分水域範圍內進行軍事訓練，禁止駛入。

軍工股今早獨自高開，但盤中亦整體由升轉跌，個股表現則顯得分化。北摩高科

（深：００２９８５）跌停，亞星錨鏈（滬：６０１８９０）挫６％，天奧電子

（深：００２９３５）跌４﹒６％，鋼研高納（深：３０００３４）跌４﹒５％，隆達股份

（滬：６８８２３１）跌４﹒４％；惟航新科技（深：３００４２４）升１４﹒１％，天海防務

（深：３００００８）飆１５﹒１％，中天火箭（深：００３００９）漲停，新余國科

（深：３００７２２）升６％。

大市不穩銀行股向下，農業銀行（滬：６０１２８８）跌１﹒１％，建設銀行

（滬：６０１９３９）跌０﹒９％，中國銀行（滬：６０１９８８）走低０﹒７％，工商銀行

（滬：６０１３９８）跌０﹒５％。



＊晶片股個別走，寧德時代跌２％＊



在美國晶片法案即將獲批之際，據外電引述消息人士報道，美國政府正考慮限制當地的半導

體設備製造商，向中國生產ＮＡＮＤ記憶晶片的製造商出口產品，以保護美國半導體行業。受影

響的包括近年急速發展、以低價出售芯片的中國ＮＡＮＤ生產商長江儲存。消息拖累半導體板塊

開盤一度急跌，但隨後快速反彈，板塊整體偏弱個股分化，富信科技（滬：６８８６６２）、珈

偉新能（深：３００３１７）跌６﹒６％，英飛特（深：３００５８２）瀉６﹒２％，惟長光華

芯（滬：６８８０４８）升１０﹒１％，華亞智能（深：００３０４３）、德明利

（深：００１３０９）、大港股份（深：００２０７７）漲停，亞光科技（深：３００１２３）

升６﹒６％。

寧德時代（深：３００７５０）公告，黃世霖出於個人事業考慮，申請辭去公司副董事長、

董事、董事會戰略委員會委員和副總經理職務，董事會同意選舉董事周佳為公司第三屆董事會副

董事長；周佳因工作調整申請辭去公司總經理職務，董事會同意聘任曾毓群擔任公司總經理。針

對黃世霖離職一事，寧德時代回應稱，後續黃世霖將在「光儲充檢」新興領域探索業務機會，未

來可能與公司形成戰略協同，共同推動新能源產業的發展。寧德時代今日股價跌２％，報

５２３﹒８７元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１０７﹒０２ －１﹒９５

上證綜合指數 ３１８６﹒２７ －２﹒２６ ４７５９﹒６３

深證綜合指數 ２１３８﹒１７ －２﹒９２ ７０５１﹒６２

上證Ｂ股指數 ３０２﹒０８ －１﹒５２ ３﹒２９

深證Ｂ股指數 １２５３﹒１４ －１﹒７０ ３﹒２５

上證１８０指數 ８５２４﹒０３ －１﹒９８

上證３８０指數 ５９８１﹒３１ －２﹒１２

深證成份指數 １２１２０﹒０２ －２﹒３７

中小創新指數 ２４１７﹒９６ －３﹒６４

深圳創業板指數 ２６７８﹒６２ －２﹒０２

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