【大國博弈】華春瑩：布林肯顛倒黑白，美方須對台海局勢負全責

《經濟通通訊社２日專訊》針對目前台海緊張局勢，美國國務卿布林肯在參加聯合國《不擴

散核武器條約》審議會議時表示，美國國會是獨立平等的政府機構，美眾議長訪台也有過先例。

如果佩洛西決定訪台，而大陸試圖製造某種危機，或者以其他方式加劇緊張局勢，那責任將完全

在中方。在北京，久未露面的外交部部長助理、發言人華春瑩今日在例行記者會上回應表示，是

美國在採取挑釁行動導致台海局勢緊張升級，美國應該也必須為此負全部的責任。

華春瑩強調，布林肯的有關言論顛倒黑白，再次深刻的展現了美方一些人的霸權心態和強盜

邏輯，那就是我可以肆意的挑釁你，但是你不可以反對或者自衛。近期中方已經在北京和華盛頓

多渠道各個層級反復地闡明了中方堅決反對美國眾議長竄訪台灣的嚴正立場。

她重申，美國政府的各個機構，包括行政立法司法部門都應該執行美國政府承認和承諾的外

交政策。美國國會作為美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國政府承認和承諾的外交政策。美

國眾議長作為美國政府的三號人物，乘坐美國軍機竄訪台灣地區，絕不是什麼非官方行為。如果

美方對兩岸形勢判斷錯誤或者處理不當，將給台灣地區乃至世界的安全繁榮和秩序造成災難性的

後果。（ｗｌ）

