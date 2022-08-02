【ＦＯＣＵＳ】訪台劇本今晚揭盅，連鎖反應猶添戰雲

【ＦＯＣＵＳ】瞌睡喬（Ｊｏｅ Ｂｉｄｅｎ）以「三權分立」為由，未能阻止的眾議院議

長佩洛西（Ｎａｎｃｙ Ｐｅｌｏｓｉ）的訪台劇本，會否如綠媒所言於周二（２日）深夜在台

北松山機場啟幕，謎底數小時後就將揭盅。

中美一個枕戈待旦，一個無意退讓，相比雙方今次會否重演１９９５－１９９６年時「鬥

而不破」，更大的挑戰是，「竄訪」鬧劇後的連鎖反應。



＊解放軍枕戈待旦，佩洛西騎虎難下＊



屬相為龍的華府「三號人物」佩洛西，挑動中美在台海龍虎對峙，即將進入高潮。繼解放

軍上周二（７月２６日）警告「絕對不會坐視不管」、上周六（３０日）起在南海、渤海開展連

場實彈演練、東部戰區周一（１日）晚誓言「聽令而戰，埋葬一切來犯之敵」後，幾架中國戰機

據報今早再飛近台灣海峽中線。

可能是四分一世紀以來華府最高級別代表團訪台，被視作嚴重挑釁北京的紅線，但似乎勢

在必行－－１９９７年曾「竄訪」的共和黨前議長金里奇（Ｎｅｗｔ Ｇｉｎｇｒｉｃｈ），在

其個人網站的調查顯示，認為佩洛西應該赴台的投票者比例高逾７５％。不過，跟多名共和黨議

員力挺佩洛西相反，前總統特朗普就指摘「她只會令事情變得更糟」。

瞌睡喬早前漏口風直認，「軍方認為訪台不是好主意」，但上周五（３１日）在菲律賓海

完成海上補給的美軍唯一一艘處於「前沿部署」狀態的航母里根號，據北京大學海洋研究院「南

海戰略態勢感知計劃（ＳＣＳＰＩ）」發布，今日料已航行至台灣東部位置。



＊或暫鬥而不破，惟新台灣法案澆油＊



中美劍拔弩張，最值關注的是，解放軍會否如白宮國家安全委員會發言人Ｊｏｈｎ

Ｋｉｒｂｙ所指「發射飛彈」；無獨有偶，央視近日就首次發布「東風１７號」高超音速導彈公

路機動發射的畫面。

回想１９９５－１９９６年第三次台海危機時，導火綫為李登輝１９９５年６月在美國康

奈爾大學發表英文公開演說，事件繼續發酵至１９９６年美國第七艦隊在台灣大選前夕穿越台灣

海峽，而解放軍於當年３月８日向台灣方向發射４枚東風１５導彈。

２６年過去，解放軍實力今非昔比，但中美當年「鬥而不破」仍被認為時今次潛在的第四

次台海危機的最大可能情境，即中國強勢展示實力但不會失控。儘管如此，倘若正在馬來西亞訪

問的佩洛西今晚真的抵達台灣，勢加速台灣問題攤牌，令真正的戰爭可能性增加。

連鎖反應除了更多政客訪台，包括英國國會下議院外交事務委員會據報年底成行，更可能

逼迫北京加速統一進程的，是美國參議院外交關係委員會即將審議的《Ｔａｉｗａｎ

Ｐｏｌｉｃｙ Ａｃｔ ｏｆ ２０２２》，其中提及未來４年授權向台提供６５億美元軍事資

金援助，以及要求華府優先考慮並加快台灣軍購。

佩洛西一念天堂、一念地獄，華盛頓及北京都期望不要擦槍走火或誤判升級，但須知，

ｈｏｐｅ ｉｓ ｎｏｔ ａ ｐｏｌｉｃｙ。

