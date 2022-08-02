【大國博弈】桃園機場收恐嚇稱阻佩洛西訪台，陸突禁百項台灣食品

《經濟通通訊社２日專訊》美國眾議院議長佩洛西據報今晚抵達台北，明早與蔡英文會面。

桃園國際機場公司今早收到一封恐嚇信，表示為阻止佩洛西訪台，將在機場放置３枚爆裂物，航

警局已介入調查。

台灣《中央社》報道，桃園機場公司上午收到一封恐嚇信，內容為「為阻止美國眾議院議長

訪台，將在機場放置３枚爆裂物」，桃機公司立即通報航警局、交通部、民航局及國土安全辦公

室。航警局表示，接報後已經展開追查，不過因為信中並未說明將在何處放置爆裂物，桃園機場

公司已要求各部門加強戒備。

佩洛西今日上午率代表團抵達馬來西亞，開始對馬來西亞進行首次正式訪問。另外，根據

ＦｌｉｇｈｔＲａｄａｒ２４數據，佩洛西搭乘的Ｃ－４０Ｃ專機於早上１０點４０時左右抵達

吉隆坡雪邦國際機場。值得注意的是，今日上午另一架Ｃ－４０Ｃ專機從日本東京出發，於１１

點５２左右也抵達吉隆坡雪邦國際機場。兩架Ｃ－４０Ｃ專機的基本信息相當，均為美國空軍管

理、波音７３７客機改造的行政專機。目前尚不清楚為何兩架Ｃ－４０Ｃ專機同時與佩洛西出現

吉隆坡。



＊大陸突暫停台１００多個食品廠進口＊



台媒指，大陸海關總署１日深夜突然禁止台灣１００多項食品進口。據大陸海關總署官網查

詢頁面，產品類別「餅乾、糕點、麵包」項目中，台灣１０７家有在華註冊編號廠商中有３５家

狀態為「暫停進口」，佔比３２％，受影響的廠商包括郭元益、裕珍馨、乖乖等多家廠商。

此舉恐重創台灣食品業，台灣的國貿局、貿協大陸組預計會向經濟部長王美花報告，由台灣

農委會和台灣經濟部共同評估可能造成的經濟損失，研擬對策。

大陸海關總署發布禁令的時機點敏感，被外界解讀是對台報復的操作。（ｃａ）

