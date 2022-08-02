【大國博弈】佩洛西或訪台，環時再放狠話：中國軍隊敢於亮劍

《經濟通通訊社２日專訊》大陸官媒《環球時報》昨深夜再次發社評警告，「中國軍隊已經

三四十年沒有打過仗了」，提醒長時間和平得來不易，但也要開始保持警惕。近十年來解放軍戰

鬥力有了很大的提升，若涉及捍衛國家主權安全問題，始終是敢於亮劍。

社評指出，佩洛西這次的挑事也再次從側面證明，今天的中國比歷史任何時期都更需要建設

一支強大的人民軍隊，如果不是忌憚解放軍，佩洛西決不會像現在這樣鬼鬼祟祟的，而大概率是

大搖大擺的；可以想見民進黨當局及「台獨」勢力也會更加放肆。

值得留意的是，過去幾天，解放軍東、南部戰區大規模演練，在微信公眾號發出劍拔弩張的

訊息。但大陸主流官媒和黨媒，均沒有跟隨這一風向。今日出版的《人民日報》及《解放軍報》

都隻字未提台灣局勢緊張。



＊胡錫進：戰機伴飛就是前所未有的軍事回擊＊



對於佩洛西或到訪台灣，最積極跟進的《環球時報》特約評論員胡錫進在推特發文「讓她來

吧，走之前做個禱告，祝願自己一路平安，祝願自己不被歷史定義成開啟台海軍事摩擦朝大規模

戰爭螺旋升級的罪人」。不過，胡錫進表示，軍事回擊不意味著由中方發動戰爭，而是使出前所

未有的軍事施壓手段，包括他之前曾提及最重要的，就是解放軍派戰機伴飛佩洛西的專機飛進台

灣。

胡錫進並稱，「美軍在這裏絕對鬥不過我們，台灣更受不了天天頭頂劍拔弩張」，而且這種

遊戲上演到什麼程度，如何結局，中方有充足實力說了算，美台都耗不起，他們一定會最終退縮

。（ｃａ）

