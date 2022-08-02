【新冠肺炎】醫管局：引入未符常規替補藥物需考慮多項因素

《經濟通通訊社２日專訊》醫管局早前使用未經註冊，含撲熱息痛成分的內地止痛藥，以及
抗生素治療新冠患者。藥物都通過國家藥物監督管理局認可註冊。醫管局解釋，第五波疫情導致
部分藥物供應緊張，故緊急採購兩款未經註冊的內地藥物應付需求，並在６月中開始使用，但無
透露購入數量，以及處方給多少病人，隨著供應回復穩定，會處方原有供應商的藥物。
＊優先考慮有英文藥名標籤藥物＊
醫管局稱，當藥物供應緊張、引入未符合常規採購的替補藥物時需要考慮多項因素，包括在
香港有否替補藥物已註冊，如果沒有就會要求供應商提供藥物測試證明書，又會考慮藥物是否已
經通過相關測試等。
當局亦會優先考慮有英文藥名標籤的藥物，而現時醫管局使用的過千款藥物絕大部分來自歐
洲、英國等地，有一成幾來自亞洲及內地。
＊醫管局會監察藥物安全性＊
港島西聯網臨床服務統籌專員、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，醫院有處方紀錄，可
追蹤獲處方藥物的病人；派發未經註冊的藥物時，藥劑部人員會和病人解釋成分。醫管局亦會監
察藥物的安全性，假如真的發生藥物事故，不論是否在港註冊的藥物，都會呈報藥物不良反應的
通報機制。（ｈｙ）
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