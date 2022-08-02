  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/08/2022 09:10

【新冠肺炎】醫管局：引入未符常規替補藥物需考慮多項因素

　　《經濟通通訊社２日專訊》醫管局早前使用未經註冊，含撲熱息痛成分的內地止痛藥，以及
抗生素治療新冠患者。藥物都通過國家藥物監督管理局認可註冊。醫管局解釋，第五波疫情導致
部分藥物供應緊張，故緊急採購兩款未經註冊的內地藥物應付需求，並在６月中開始使用，但無
透露購入數量，以及處方給多少病人，隨著供應回復穩定，會處方原有供應商的藥物。
　
＊優先考慮有英文藥名標籤藥物＊
　
　　醫管局稱，當藥物供應緊張、引入未符合常規採購的替補藥物時需要考慮多項因素，包括在
香港有否替補藥物已註冊，如果沒有就會要求供應商提供藥物測試證明書，又會考慮藥物是否已
經通過相關測試等。
　　當局亦會優先考慮有英文藥名標籤的藥物，而現時醫管局使用的過千款藥物絕大部分來自歐
洲、英國等地，有一成幾來自亞洲及內地。
　
＊醫管局會監察藥物安全性＊
　
　　港島西聯網臨床服務統籌專員、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，醫院有處方紀錄，可
追蹤獲處方藥物的病人；派發未經註冊的藥物時，藥劑部人員會和病人解釋成分。醫管局亦會監
察藥物的安全性，假如真的發生藥物事故，不論是否在港註冊的藥物，都會呈報藥物不良反應的
通報機制。（ｈｙ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning02/08/2022
黃瑋傑：信義光能回A難抵銷業績差　料12.5至14元區間上落
人氣文章財經熱話02/08/2022
【虛幣世界】比特幣連跌四日，市場波動進一步消退
人氣文章財經熱話01/08/2022
匯控業績勝預期兼擬復派季息　大行齊唱好股價飆半成
人氣文章中國故事01/08/2022
《神州經脈》7月官方及財新製造業PMI均遜　A場收漲外資出走
人氣文章專訪01/08/2022
【專訪】陶冬：通脹預期傳染　消費品牌尷尬（有片）
人氣文章FOCUS01/08/2022
【FOCUS】PMI遜預期添逆風 惟入財政權衡觀察期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金