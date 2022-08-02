【新冠肺炎】將軍澳煜明苑焜明閣強檢揭１７宗陽性５宗不確定個案

《經濟通通訊社２日專訊》政府完成在將軍澳煜明苑焜明閣的圍封強檢，約１４５０人接受

檢測，發現１７宗陽性及５宗檢測結果為不確定的個案，衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府在行動中派員到訪約６１０戶，當中７９戶在過程中沒人應門，政府會採取措施

跟進。（ｃｌ）

