【新冠肺炎】澳門新增兩宗輸入無症狀病例

《經濟通通訊社２日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，過去一天（８月１日
凌晨零時至晚上１１時５９分），共新增兩例輸入性個案，一名男性及一名女性，年齡分別為
５１歲及７０歲，否認既往感染史，列為無症狀感染者。
應變協調中心表示，上述人士已被送往指定地點隔離。澳門至今已錄得新型冠狀病毒肺炎
７９１例確診個案和１３８１例無症狀感染者。（ｃｌ）
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