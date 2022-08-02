【外圍經濟】美國製造業增速降至兩年多來最低水平

《經濟通通訊社２日專訊》美國製造業活動在７月份降溫，因為訂單萎縮及庫存增加導致更
多工廠削減產量。
周一發布的數據顯示，供應管理協會製造業指數從前一個月的５３下降至５２﹒８，為
２０２０年６月以來最低水平。接受《彭博社》調查的經濟師預期中值為５２。
其中，生產指標亦跌至逾兩年低點，新訂單指標連續第２個月處於萎縮區域。數據凸顯出在
經濟增長吃力之際，商品需求疲弱。（ｒｃ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話02/08/2022
【油價急跌】三桶油回吐 黃瑋傑籲趁低吸納油股
|財經熱話02/08/2022
《午市前瞻》
|開市Good Morning02/08/2022
黃瑋傑：信義光能回A難抵銷業績差 料12.5至14元區間上落
|財經熱話02/08/2022
【虛幣世界】比特幣連跌四日，市場波動進一步消退
|財經熱話01/08/2022
匯控業績勝預期兼擬復派季息 大行齊唱好股價飆半成
|中國故事01/08/2022
《神州經脈》7月官方及財新製造業PMI均遜 A場收漲外資出走
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰