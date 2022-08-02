【外圍經濟】美國製造業增速降至兩年多來最低水平

《經濟通通訊社２日專訊》美國製造業活動在７月份降溫，因為訂單萎縮及庫存增加導致更

多工廠削減產量。

周一發布的數據顯示，供應管理協會製造業指數從前一個月的５３下降至５２﹒８，為

２０２０年６月以來最低水平。接受《彭博社》調查的經濟師預期中值為５２。

其中，生產指標亦跌至逾兩年低點，新訂單指標連續第２個月處於萎縮區域。數據凸顯出在

經濟增長吃力之際，商品需求疲弱。（ｒｃ）

