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02/08/2022 11:45

【外圍經濟】美國製造業增速降至兩年多來最低水平

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國製造業活動在７月份降溫，因為訂單萎縮及庫存增加導致更
多工廠削減產量。
　　周一發布的數據顯示，供應管理協會製造業指數從前一個月的５３下降至５２﹒８，為
２０２０年６月以來最低水平。接受《彭博社》調查的經濟師預期中值為５２。
　　其中，生產指標亦跌至逾兩年低點，新訂單指標連續第２個月處於萎縮區域。數據凸顯出在
經濟增長吃力之際，商品需求疲弱。（ｒｃ）

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