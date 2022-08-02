【外圍經濟】蘋果發行四批次高評級債券

《經濟通通訊社２日專訊》蘋果公司正在發行多達四批次的高評級債券。

知情人士透露，本次發行期限最長的４０年期債券的孳息率．可能較美國國債高出大約

１５０個基點。發行債券所得款項將用於一般企業用途，包括股票回購和派發股息。

去年１２月，穆迪將蘋果的長期信用評級上調至Ａａａ，使其與微軟和強生同一等級，並成

為標普５００指數成分股中信用評級最高的公司。（ｒｃ）

