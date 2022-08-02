【企業盈喜】天津津燃公用（０１２６５）中期虧轉賺１７７萬人幣

《經濟通通訊社２日專訊》天津津燃公用（０１２６５）公布，預期截至６月３０日止中期

綜合收益總額約１７７萬元人民幣，而去年同期綜合收益總額約虧損６８０萬元人民幣。

該集團指，收益同比增加主因期內加大市場開拓力度，接駁收入同比增加；加強存量資金規

劃，與多家銀行簽訂存款協議，提高資金收益令利息上升，以及參股企業天津市濱海燃氣盈利較

好，使長期股權投資收益同比增加。

該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）

