【企業盈警】力天影業（９９５８）料中期轉虧最多１５００萬人幣

《經濟通通訊社２日專訊》力天影業（０９９５８）公布，預期截至６月３０日止中期虧損

介乎１２００萬至１５００萬元人民幣，去年同期純利約１２５０萬元人民幣。

該集團指，轉盈為虧主因期內買斷電視劇播映權收益大減，原因是艱難市況及宏觀經濟環境

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該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

