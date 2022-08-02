【企業盈警】永旺（００９８４）料中期虧損最多１﹒７５億元

《經濟通通訊社２日專訊》永旺（００９８４）公布，預期截至６月３０日止中期虧損介乎

約１﹒６億至１﹒７５億元，比去年同期虧損２﹒４５億元有所收窄。

該集團指，虧損減少主因收入增長，並實現較好的業務表現，以及期內就使用權資產、物業

、廠房和設備以及商譽確認的減值虧損總額低於去年同期減值虧損總額。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

