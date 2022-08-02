  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/08/2022 07:53

【企業盈警】永旺（００９８４）料中期虧損最多１﹒７５億元

　　《經濟通通訊社２日專訊》永旺（００９８４）公布，預期截至６月３０日止中期虧損介乎
約１﹒６億至１﹒７５億元，比去年同期虧損２﹒４５億元有所收窄。
　　該集團指，虧損減少主因收入增長，並實現較好的業務表現，以及期內就使用權資產、物業
、廠房和設備以及商譽確認的減值虧損總額低於去年同期減值虧損總額。
　　該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話02/08/2022
【虛幣世界】比特幣連跌四日，市場波動進一步消退
人氣文章財經熱話01/08/2022
匯控業績勝預期兼擬復派季息　大行齊唱好股價飆半成
人氣文章中國故事01/08/2022
《神州經脈》7月官方及財新製造業PMI均遜　A場收漲外資出走
人氣文章專訪01/08/2022
【專訪】陶冬：通脹預期傳染　消費品牌尷尬（有片）
人氣文章FOCUS01/08/2022
【FOCUS】PMI遜預期添逆風 惟入財政權衡觀察期
人氣文章財經熱話01/08/2022
被美列預定摘牌名單兼季績堪憂　阿里曾再插逾半成　趁低吸VS不沾手
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金