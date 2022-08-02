【企業盈喜】康聖環球（９９６０）料中期轉賺最多６８００萬人幣

《經濟通通訊社２日專訊》康聖環球（０９９６０）公布，繼早前發盈利預喜後，預期截至

６月３０日止中期盈利介乎６０００萬至６８００萬元人民幣，去年同期虧損１５億元人民幣。

該集團指，預計由虧損轉為溢利主因與去年同期相比，按公平值計入損益的金融負債並無重

大公平值虧損，以及檢測服務收入增長帶動利潤提升。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

