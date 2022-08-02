【企業盈警】達芙妮（００２１０）料中期盈利跌最多７０％

《經濟通通訊社２日專訊》達芙妮（００２１０）公布，預期截至６月３０日止中期盈利跌

約５０％至７０％，至介乎約１３４３萬至２２３８萬元。

該集團指，純利下跌主因去年同期出售分類為持作出售資產的一次性收益約１﹒３億元。

該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

