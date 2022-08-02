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02/08/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒３億人幣，買騰訊沽協鑫科技

　　《經濟通通訊社２日專訊》昨日（１日）恒指低開１２９點，報２００２６點。最高升９４
點報２０２５１點，最低跌２７２點報１９８８３點。恒指收報２０１６５點，升９點或
０﹒０５％。
　　按額度計算，北水全日淨流入４２﹒３億元人民幣，增加４３５﹒６％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊控股（００７００）、恒生中國企業（０２８２８）、吉利汽車（００１７５）
；淨賣出最多的依次是協鑫科技（０３８００）、快手（０１０２４）、泡泡瑪特
（０９９９２）。
　　主板成交１１４８﹒８５億元減少１１﹒４％。其中港股通成交２５９億元，佔總成交
２２﹒５％。
　　騰訊控股跌２﹒３５％報２９９﹒６元，北水淨買入１８﹒７億元；恒生中國企業跌
０﹒２％報７０﹒２２元，北水淨買入６﹒２億元；吉利汽車升１２﹒９％報１７﹒５元，北水
淨買入４﹒１億元。
　　協鑫科技跌２﹒０４％報３﹒３６元，北水淨賣出２﹒７億元；快手升０﹒１９％報
７９﹒１５元，北水淨賣出２﹒５億元；泡泡瑪特跌０﹒６７％報１７﹒８８元，北水淨賣出
１﹒５億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　１８﹒７１
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　　６﹒２３
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　　４﹒１３
　　金科服務　　　（０９６６６）　　　　　　１﹒９７
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　１﹒４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　協鑫科技　（０３８００）　　　　　－２﹒６８
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　－２﹒４７
　　泡泡瑪特　（０９９９２）　　　　　－１﹒４９
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　－１﹒３１
　　理想汽車　（０２０１５）　　　　　－０﹒６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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