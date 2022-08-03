【外圍經濟】瑞士連續第二個月通脹達３﹒４％，維持３０年高位

《經濟通通訊社３日專訊》瑞士統計局周三（３日）公布數據顯示，該國通脹水平連續２個

月達到３﹒４％，維持在３０年高位，超出央行２％的目標。造成通脹上升的原因是燃料、家居

、服裝等開支上升。瑞士央行６月曾意外加息５０個基點，並表示如通脹壓力持續，可能再次加

息。（ｊｆ）

