【虛幣世界】比特幣走弱，加密貨幣市場前朗未明

《經濟通通訊社３日專訊》隨著台海局勢緊張，加上美聯儲局表示將繼續加息壓制通脹，隔
晚（２日）美股下挫，而加密貨幣市場亦前朗未明，比特幣幣價走弱，隔晚下跌逾１％，並且連
跌五日，成交量亦明顯下降；其他山寨幣亦回吐，ＤＯＴ代幣下跌３％，而Ｐｏｌｙｇｏｎ的
ＭＡＴＩＣ和Ｃｈａｉｎｌｉｎｋ的ＬＩＮＫ分別下跌１﹒６２％和３﹒２５％。
另外，市場亦關注美國債券倒掛問題，其中１０年及２年期債券收益率處於高位，歷史上如
果債券出現倒掛的話，在１２至１８個月將會出現明顯經濟衰退。
據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２２７９２﹒６０元（美元．下同），跌０﹒８４％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６０３﹒０３元，跌１﹒７１％；艾達幣報
０﹒４９０２元，跌１﹒２３％；瑞波幣報０﹒３６５４元，跌１﹒６１％。（ｕｌ）
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