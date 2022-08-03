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03/08/2022 17:51

【北水炒Ｄ乜】淨流入１８億人幣，買騰訊沽恒生國企

　　《經濟通通訊社３日專訊》今日恒指高開１７６點，報１９８６５點。最高升２３２點報
１９９２１點，最低跌３點報１９６８５點。恒指收報１９７６７點，升７７點或０﹒４％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１８億元人民幣，減少５２﹒５％。北水淨買入最多的個股依
次是騰訊控股（００７００）、吉利汽車（００１７５）、中國移動（００９４１）；淨賣出最
多的依次是恒生中國企業（０２８２８）、快手（０１０２４）、小米集團（０１８１０）。
　　主板成交９５５﹒１８億元減少１９﹒１％。其中港股通成交２１１﹒７億元，佔總成交
２２﹒２％。
　　騰訊控股升２﹒５８％報３０２﹒６元，北水淨買入６﹒７億元；吉利汽車升３﹒４１％報
１７﹒５８元，北水淨買入１﹒３億元；中國移動升０﹒１％報４９﹒２５元，北水淨買入
１﹒１億元。
　　恒生中國企業升０﹒８５％報６８﹒８８元，北水淨賣出４﹒９億元；快手升３﹒５９％報
７９﹒２５元，北水淨賣出２﹒８億元；小米集團跌０﹒１７％報１１﹒６元，北水淨賣出
０﹒９億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　６﹒７３
　　吉利汽車　（００１７５）　　　　　　１﹒２６
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　１﹒１１
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　０﹒５７
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　０﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－４﹒９１
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－２﹒７９
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒８９
　　長城汽車　　　（０２３３３）　　　　　－０﹒７７
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－０﹒５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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