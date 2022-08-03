【北水炒Ｄ乜】淨流入１８億人幣，買騰訊沽恒生國企

《經濟通通訊社３日專訊》今日恒指高開１７６點，報１９８６５點。最高升２３２點報

１９９２１點，最低跌３點報１９６８５點。恒指收報１９７６７點，升７７點或０﹒４％。

按額度計算，北水全日淨流入１８億元人民幣，減少５２﹒５％。北水淨買入最多的個股依

次是騰訊控股（００７００）、吉利汽車（００１７５）、中國移動（００９４１）；淨賣出最

多的依次是恒生中國企業（０２８２８）、快手（０１０２４）、小米集團（０１８１０）。

主板成交９５５﹒１８億元減少１９﹒１％。其中港股通成交２１１﹒７億元，佔總成交

２２﹒２％。

騰訊控股升２﹒５８％報３０２﹒６元，北水淨買入６﹒７億元；吉利汽車升３﹒４１％報

１７﹒５８元，北水淨買入１﹒３億元；中國移動升０﹒１％報４９﹒２５元，北水淨買入

１﹒１億元。

恒生中國企業升０﹒８５％報６８﹒８８元，北水淨賣出４﹒９億元；快手升３﹒５９％報

７９﹒２５元，北水淨賣出２﹒８億元；小米集團跌０﹒１７％報１１﹒６元，北水淨賣出

０﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ６﹒７３

吉利汽車 （００１７５） １﹒２６

中國移動 （００９４１） １﹒１１

美團 （０３６９０） ０﹒５７

藥明生物 （０２２６９） ０﹒３８

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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恒生中國企業 （０２８２８） －４﹒９１

快手 （０１０２４） －２﹒７９

小米集團 （０１８１０） －０﹒８９

長城汽車 （０２３３３） －０﹒７７

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒５８

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