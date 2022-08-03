【北水炒Ｄ乜】淨流入１８億人幣，買騰訊沽恒生國企

《經濟通通訊社３日專訊》今日恒指高開１７６點，報１９８６５點。最高升２３２點報
１９９２１點，最低跌３點報１９６８５點。恒指收報１９７６７點，升７７點或０﹒４％。
按額度計算，北水全日淨流入１８億元人民幣，減少５２﹒５％。北水淨買入最多的個股依
次是騰訊控股（００７００）、吉利汽車（００１７５）、中國移動（００９４１）；淨賣出最
多的依次是恒生中國企業（０２８２８）、快手（０１０２４）、小米集團（０１８１０）。
主板成交９５５﹒１８億元減少１９﹒１％。其中港股通成交２１１﹒７億元，佔總成交
２２﹒２％。
騰訊控股升２﹒５８％報３０２﹒６元，北水淨買入６﹒７億元；吉利汽車升３﹒４１％報
１７﹒５８元，北水淨買入１﹒３億元；中國移動升０﹒１％報４９﹒２５元，北水淨買入
１﹒１億元。
恒生中國企業升０﹒８５％報６８﹒８８元，北水淨賣出４﹒９億元；快手升３﹒５９％報
７９﹒２５元，北水淨賣出２﹒８億元；小米集團跌０﹒１７％報１１﹒６元，北水淨賣出
０﹒９億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ６﹒７３
吉利汽車 （００１７５） １﹒２６
中國移動 （００９４１） １﹒１１
美團 （０３６９０） ０﹒５７
藥明生物 （０２２６９） ０﹒３８
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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恒生中國企業 （０２８２８） －４﹒９１
快手 （０１０２４） －２﹒７９
小米集團 （０１８１０） －０﹒８９
長城汽車 （０２３３３） －０﹒７７
中國海洋石油 （００８８３） －０﹒５８
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