【佩洛西訪台】民建聯等政黨強烈譴責，指嚴重違反一個中國原則

《經濟通通訊社３日專訊》美國眾議院議長佩洛西昨晚抵台訪問，為繼１９９７年時任美國

眾院議長金里奇後，２５年來訪問台灣層級最高的美國政要。本港多個政黨發表聲明，強烈譴責

美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣，嚴重違反一個中國原則及中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中

美關係政治基礎。



＊政黨批美國政治勢力挑弄台灣問題＊



民建聯表示，佩洛西竄訪台灣是向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，充分反映美國某些政客

傲慢自大、只謀政治私利的醜惡面目，再次證明破壞台海和平的最大不穩定因素是來自美方；又

指美國政治勢力挑弄台灣問題，是在世界各地製造動盪和災難的慣技，目的是為美方的霸權私利

服務。

新民黨指出，佩洛西與美國國會代表團為「台獨」分子撐腰打氣，支持台灣當局偏離「九二

共識」，企圖「以台制華」，美國政客一意孤行，嚴重傷害中美關係，該黨全力支持及配合中央

與特區政府採取的一切必要措施。

自由黨亦批評佩洛西無視中方多次嚴正警告，以過氣的冷戰思維在台灣問題搞「以台制華」

，不斷挑戰中方底線，嚴重損害台海以至整個亞太地區的和平穩定，要求美方認清事實，恪守一

個中國原則。



＊多名立法會議員到美國駐港總領事館抗議＊



另外，工聯會立法會議員鄧家彪及陸頌雄等４人，到中環美國駐香港總領事館請願，他們手

持橫額及標語，抗議美國眾議院議長佩洛西竄訪台北，粗暴干涉中國內政。

鄧家彪譴責美國助長台獨勢力，佩洛西一意孤行，挑釁中國，並踐踏「一中原則」，破壞中

國社會安寧。他於聲明中，表達對美國及佩洛西的不滿，認為故意挑釁台海局勢及推動分裂活動

升級，破壞亞太地區和平與穩定，美方要為玩火自焚行徑負上全責，最終必然是自取其辱。

（ｂｉ）

