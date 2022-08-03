【夜期時段】即月期指最新報１９７７０點，升４２點，高水３點

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９７５０點，升２２點，低水１７

點，最新報１９７７０點，升４２點，高水３點，合約成交１９４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６７４７點，升１４點，高水１０點，最新報６７４６點，

升１３點，高水９點，合約成交１５０張。

