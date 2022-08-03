【內房困局】穆迪將中駿集團（１９６６）評級列入負面觀察名單

《經濟通通訊社３日專訊》評級機構穆迪表示，將中駿集團（０１９６６）「Ｂ１」公司家

族評級和「Ｂ２」優先無抵押評級列入負面觀察名單，之前的評級展望為穩定。

穆迪稱，此舉反映對中駿集團銷售疲軟及大規模再融資需求，將導致未來６－１２個月的信

用指標和流動性惡化的擔憂。（ｂｉ）

