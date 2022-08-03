【佩洛西訪台】陳茂波：區內局勢必更緊張，令全球市場更大波動

《經濟通通訊社３日專訊》美國眾議院議長佩洛西昨日（２日）晚上抵達台灣，財政司司長

陳茂波、律政司司長林定國及保安局發表聲明，表示堅決反對並嚴厲譴責美國眾議長佩洛西竄訪

台灣。

陳茂波表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。美國眾議院議長的行徑，嚴

重侵犯中國主權和領土完整、違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定、嚴重破壞中美關係，

造成嚴重政治後果。

陳茂波又指，目前美國通脹高企，種族歧視和對立問題嚴重、貧富差距巨大，美國政府和政

客不集中精力處理好國內問題，反而在台灣問題上興風作浪，是企圖轉移視線，以遮蓋本土尖銳

矛盾的低劣伎倆。在全球經濟大環境不明朗、地緣政治因俄烏衝突而持續緊張之際，美國不負責

任、不顧後果作出挑釁行為，手段卑鄙，影響惡劣，勢必令區內局勢更趨緊張，為全球金融和資

產市場帶來更大波動和不穩定性，衝擊本來已極為脆弱的環球經濟。



＊律政司長及保安局齊譴責美方行為＊



律政司司長林定國及保安局則指，《憲法》序言列明，台灣是中國領土的一部分，美方政客

一意孤行竄訪台灣，是試圖挑戰國家主權、統一和領土完整的行為，予以強烈譴責。（ｈｙ）

