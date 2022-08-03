【新冠肺炎】勞福局副局長何啟明快測陽性

《經濟通通訊社３日專訊》勞工及福利局副局長何啟明快速測試陽性，正按衞生防護中心指
引隔離。
勞福局指，何啟明昨日（２日）最後一次上班，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施
，並每日進行快速抗原測試，最近沒有外遊紀錄。（ｈｙ）
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