【新冠肺炎】勞福局副局長何啟明快測陽性

《經濟通通訊社３日專訊》勞工及福利局副局長何啟明快速測試陽性，正按衞生防護中心指

引隔離。

勞福局指，何啟明昨日（２日）最後一次上班，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施

，並每日進行快速抗原測試，最近沒有外遊紀錄。（ｈｙ）

