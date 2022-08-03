【新冠肺炎】學校呈報４３７宗個案，５間學校個別班級須停課一周

《經濟通通訊社３日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校呈報４３７

宗新冠肺確診個案，分別來自３３０間學校，涉３８６名學生及８１名教職員。

過去７日，有２２８間學校有兩宗個案或以上個案，５間學校有個別班級須停課一周，包括

香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學；瑪利諾神父教會學校小學部；田景邨浸信會呂郭

碧鳳幼稚園；心怡天地幼稚園及福建中學。（ｈｙ）

