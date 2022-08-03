【企業盈喜】雅視光學料中期虧轉盈賺２０００萬至３５００萬元

《經濟通通訊社３日專訊》雅視光學（０１１２０）預期，截至今年６月底止中期，錄得純

利２０００萬元至３５００萬元，去年同期錄得虧損５６０萬元。

該集團指，轉虧為盈主要由於集團於今年上半年總收入按年增加；毛利率改善主要由於營運

效率及供應鏈協同效應持續提升；及今年上半年集團收入及產量增加所帶來的規模經濟積極影響

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