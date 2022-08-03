【企業盈喜】雅視光學料中期虧轉盈賺２０００萬至３５００萬元

《經濟通通訊社３日專訊》雅視光學（０１１２０）預期，截至今年６月底止中期，錄得純
利２０００萬元至３５００萬元，去年同期錄得虧損５６０萬元。
該集團指，轉虧為盈主要由於集團於今年上半年總收入按年增加；毛利率改善主要由於營運
效率及供應鏈協同效應持續提升；及今年上半年集團收入及產量增加所帶來的規模經濟積極影響
。（ｈｙ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|中國故事03/08/2022
《神州經脈》解放軍繞台軍演 財新服務業PMI靚麗 A場沽壓重
|財經熱話03/08/2022
美加緊制裁反促發展晶片業？ 晶片股抽升中芯曾飆一成
|財經熱話03/08/2022
黃智亮：積極加息致供樓負擔比率惡化 港房臨風險或屬亞洲最高
|FOCUS03/08/2022
【FOCUS】環島演習顯不尋常 政經重置醞長期衝擊
|財經熱話03/08/2022
台海局勢緊張金價五連升 惟受制加息或跌至1600美元 金股普遍下挫
|財經熱話03/08/2022
【車股攻略】熊麗萍薦四股 長揸短炒各有選擇！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰