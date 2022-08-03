【企業盈喜】森松（２１５５）料中期綜合淨利潤將增長不低於１倍

《經濟通通訊社３日專訊》森松國際（０２１５５）公布，預期截至今年６月３０日止六個

月，綜合收益按年增長不低於５０％。有關預期增長主要歸因於製藥行業和動力電池原材料（含

礦業冶金）行業訂單的顯著增加。

公司預計，期內綜合淨利潤按年增長不低於１００％。有關預期增長主要歸因於集團業務規

模擴大，產能提升，導致收益大幅增長。（ｂｎ）

