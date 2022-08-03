【美鷹加息】施羅德投資：儲局力求令通脹降溫，經濟衰退壓力猶在

《環富通基金頻道３日專訊》施羅德投資首席經濟師及策略師Ｋｅｉｔｈ Ｗａｄｅ指，雖

然美國聯儲局在公布最新加息決定後暗示，未來加息步伐或將放緩，但要讓飛升的通脹受控，或

許免不了需要經歷經濟衰退。



＊藉放慢加息評估政策影響，下次或只加５０個基點＊



主席鮑威爾在預先準備好的評論中表示，現時勞動市場相當緊張，而通脹亦正處於太高的水

平。然而，他亦表示隨著政策進一步收緊，透過放慢加息步伐來評估政策調整對經濟及通脹的累

計影響將是合適的做法。

其後，鮑威爾於會上指現時政策屬中性，與委員會成員觀點一致。直至２０２２年９月２１

日舉行下一次議息會議前，仍將看到大量與美國經濟狀況相關的訊息，但這些評論正預示著聯儲

局下次或許只會加息５０個基點，而非７５個基點。



＊商品價降供應鏈瓶頸紓緩，惟服務業通脹降溫需時＊



美國經濟放緩仍將在住屋市場及消費者信心疲弱夾擊下持續，繼而在企業應對銷售轉差的情

況下反映到勞動市場之上。今後的挑戰在於通脹以多快或多慢的速度降溫。雖然大宗商品價格下

降及供應鏈瓶頸狀況紓緩，代表產品方面的通脹將會回落，但由於服務業通脹降溫需時，整體消

費物價指數仍有可能會維持高企。鑑於上述因素，聯儲局透過引發經濟衰退令通脹受控仍然是目

前的風險趨向。（ｗａ）

