  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/08/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價貶３５１點子，報６﹒７８１３兩個半月低

　　《經濟通通訊社３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７８１３，較
上個交易日跌３５１點子，創５月１７日以來兩個半月新低，上個交易日報６﹒７４６２。
　　美國聯儲局官員表態支持繼續推動鷹派貨幣政策，美元周二（２日）自低位反彈，美匯指數
紐約尾盤上漲０﹒８４％，報１０６﹒３４。此外，美眾院議長佩洛西抵台北訪問，分析指台海
局勢令投資者避險情緒上升，並加劇他們對全球經濟前景，及通脹惡化的擔憂。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７８１３　　＋３５１﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８８６３　　－３９５﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０７９３　　－４９１﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６３９　　　＋４４﹒９０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２３７６　　－３０３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６８０８　　－５９５﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２２２４　　－５０３﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８９９４　　　－２６﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒０７３４　　－２９０﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２６３８　　＋１１２﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５７１　　　－２３﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒９５００　－４２４３﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４８１６　　＋３７２﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒５４００　　　＋３０﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話03/08/2022
【虛幣世界】比特幣走弱，加密貨幣市場前朗未明
人氣文章財經熱話02/08/2022
匯控：分拆損害集團國際業務優勢　料再取消派息可能性低
人氣文章中國故事02/08/2022
《神州經脈》憂台海局勢A場劇震，滬指失三千二，成交急漲一成八
人氣文章財經熱話02/08/2022
遊戲版號再落空卻見北水續流入　騰訊創逾3年低可博反彈嗎？
人氣文章專訪02/08/2022
【陶冬專訪】五指標顯美國進非典型衰退（有片）
人氣文章FOCUS02/08/2022
【FOCUS】訪台劇本今晚揭盅 連鎖反應猶添戰雲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金