【聚焦人幣】人幣中間價貶３５１點子，報６﹒７８１３兩個半月低

《經濟通通訊社３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７８１３，較
上個交易日跌３５１點子，創５月１７日以來兩個半月新低，上個交易日報６﹒７４６２。
美國聯儲局官員表態支持繼續推動鷹派貨幣政策，美元周二（２日）自低位反彈，美匯指數
紐約尾盤上漲０﹒８４％，報１０６﹒３４。此外，美眾院議長佩洛西抵台北訪問，分析指台海
局勢令投資者避險情緒上升，並加劇他們對全球經濟前景，及通脹惡化的擔憂。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１美元╱人民幣 ６﹒７８１３ ＋３５１﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒８８６３ －３９５﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒０７９３ －４９１﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８６３９ ＋４４﹒９０
１英鎊╱人民幣 ８﹒２３７６ －３０３﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６８０８ －５９５﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２２２４ －５０３﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８９９４ －２６﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒０７３４ －２９０﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２６３８ ＋１１２﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５７１ －２３﹒１０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒９５００ －４２４３﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４８１６ ＋３７２﹒００
１人民幣╱韓元 １９３﹒５４００ ＋３０﹒００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動