【聚焦人幣】人幣中間價貶３５１點子，報６﹒７８１３兩個半月低

《經濟通通訊社３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７８１３，較

上個交易日跌３５１點子，創５月１７日以來兩個半月新低，上個交易日報６﹒７４６２。

美國聯儲局官員表態支持繼續推動鷹派貨幣政策，美元周二（２日）自低位反彈，美匯指數

紐約尾盤上漲０﹒８４％，報１０６﹒３４。此外，美眾院議長佩洛西抵台北訪問，分析指台海

局勢令投資者避險情緒上升，並加劇他們對全球經濟前景，及通脹惡化的擔憂。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７８１３ ＋３５１﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８８６３ －３９５﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒０７９３ －４９１﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６３９ ＋４４﹒９０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２３７６ －３０３﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６８０８ －５９５﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２２２４ －５０３﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８９９４ －２６﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒０７３４ －２９０﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２６３８ ＋１１２﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５７１ －２３﹒１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒９５００ －４２４３﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４８１６ ＋３７２﹒００

１人民幣╱韓元 １９３﹒５４００ ＋３０﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

