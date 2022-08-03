【新冠肺炎】上海連續第三日無本土新增新冠病例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》上海衛健委通報，昨日（２日）上海無新增
本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者，已經連續第三日沒有新增。新增境外輸入性新冠肺炎確
診病例６例和無症狀感染者１０例，均在閉環管控中發現。
７月３日上海新一輪疫情以來，累計感染者８０１例，其中確診病例１５３例，無症狀感染
者６４８例。目前上海共有高風險地區４處，中風險地區５處。
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