【佩洛西訪台】外交部急召美國駐華大使：性質極惡絕不坐視不管

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》中國外交部副部長謝鋒深夜奉命緊急召見美

國駐華大使伯恩斯，就美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣，向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。謝鋒

指，佩洛西冒天下之大不韙，蓄意挑釁玩火，性質極其惡劣，後果極其嚴重。中方絕不會坐視不

管，要求美方立即糾正錯誤，採取切實措施消除佩洛西竄訪台灣惡劣影響，不得錯上加錯、升級

事態，把台海局勢和中美關係引向不可收拾的境地。



＊美國政府為自己的錯誤付出代價＊



謝鋒指，一段時間以來，美方說一套做一套，不斷歪曲、篡改、虛化、掏空一個中國原則，

企圖越紅線、搞突破，不擇手段打「台灣牌」。美國政府本應約束佩洛西恣意妄為，制止佩洛西

倒行逆施，卻放任縱容，沆瀣一氣，加劇台海緊張局勢，嚴重損害中美關係。

謝鋒強調，美國政府必須承擔責任，為自己的錯誤付出代價。中方將採取必要措施堅決反制

，說到做到。任何人企圖操弄台灣問題撈取政治資本，只會「竹籃打水一場空」，幻想打「台灣

牌」炮製政治遺產，終將被釘在歷史的恥辱柱上。

任何國家、任何勢力、任何人都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整、實現國

家統一和民族復興的堅強決心、堅定意志和強大能力。



＊駐美大使秦剛︰嚴正敦促美方停止「打台灣牌」搞「以台制華」＊



中國駐美大使秦剛亦向美國提出嚴正交涉和強烈抗議。秦剛表示，美方不顧中方反復嚴正交

涉和堅決反對，仍安排佩洛西訪台，是美國在台灣問題上消極動向的重大升級，嚴重違反一個中

國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，

嚴重破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，形容性質極惡、危害極大、影響極

壞，中方對此予以強烈譴責和強烈抗議。

秦剛又指，事實證明，美方背信棄義、引發危機、破壞台海和平穩定，嚴正敦促美方停止「

打台灣牌」，搞「以台制華」，立即糾正錯誤做法，管控和消除佩洛西訪台的惡劣影響。

