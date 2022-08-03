  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/08/2022 14:39

【佩洛西訪台】大陸軍演形同鎖台三天，台灣稱石油煤炭等供應無虞

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國眾議院議長佩洛西昨晚（２日）抵台，解放軍隨即宣布將於
台灣周邊海空域進行連場實彈演習，形同封鎖台灣三天。台灣的經濟部今日表示，目前石油、天
然氣及煤炭的安全存量均高於法定規範天數，可充分供應需求。
　　台灣的經濟部進一步說明，石油安全存量天數約１４６天，天然氣安全存量天數約１０至
１１天，煤炭安全存量天數約３９天，均高於法定規範。石油、天然氣與煤炭均已訂有安全存量
規範，同時也採多元來源供應，平時已備妥存量可充足供應無虞。
　　經濟部指出，政府平時即積極確保能源供應安全，每日與台電公司、中油公司密切保持聯繫
，能源存量是重要議題，政府已備妥各種作法以因應軍事演習。
，能源存量是重要議題，政府已備妥各種作法以因應軍事演習。
　
＊台灣中油：油品安全存量１２０天，天然氣船期照原計劃＊
　
　　台灣中油公司表示，目前的安全存量為１２０天，而天然氣的船期都照原定計劃。針對後續
油輪、氣船運補如果受阻，也已經擬定因應措施，會維持供氣穩定。
　　至於這幾日是否還有油氣船到港，中油未證實，但強調已對此有因應措施方案，可以確保供
氣無虞。
　　中油內部研判，解放軍除非封鎖台灣海峽，否則對公司油氣運補影響還好。雖然高雄外海軍
演區離港口很近，但中油船隻可以繞道進港，會多花點時間，但不至於受阻。
　　解放軍東部戰區將在明天（４日）中午１２時至下周日（７日）中午１２時，在台灣島周邊
６個海空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。根據《新華社》公布的地圖，解放軍會在
圍繞台灣的６個不同方位進行軍演，幾乎對台灣本島呈包圍之勢，變相將台灣四周海空域劃為軍
事禁區。
（ｄｗ）
　

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS03/08/2022
【FOCUS】環島演習顯不尋常 政經重置醞長期衝擊
人氣文章財經熱話03/08/2022
台海局勢緊張金價五連升　惟受制加息或跌至1600美元　金股普遍下挫
人氣文章財經熱話03/08/2022
【車股攻略】熊麗萍薦四股　長揸短炒各有選擇！
人氣文章財經熱話03/08/2022
《午市前瞻》恒指短線料下試19100 匯控宜回至48元吸納
人氣文章大行報告03/08/2022
【大行炒D乜】眾行齊削小米目標價　中銀國際熊睇$11.7評級降至持有
人氣文章中國故事03/08/2022
【上海特寫】加速生產擁抱線上　滬上中小企疫後求變
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金