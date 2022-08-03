【佩洛西訪台】大陸軍演形同鎖台三天，台灣稱石油煤炭等供應無虞

《經濟通通訊社３日專訊》美國眾議院議長佩洛西昨晚（２日）抵台，解放軍隨即宣布將於

台灣周邊海空域進行連場實彈演習，形同封鎖台灣三天。台灣的經濟部今日表示，目前石油、天

然氣及煤炭的安全存量均高於法定規範天數，可充分供應需求。

台灣的經濟部進一步說明，石油安全存量天數約１４６天，天然氣安全存量天數約１０至

１１天，煤炭安全存量天數約３９天，均高於法定規範。石油、天然氣與煤炭均已訂有安全存量

規範，同時也採多元來源供應，平時已備妥存量可充足供應無虞。

經濟部指出，政府平時即積極確保能源供應安全，每日與台電公司、中油公司密切保持聯繫

，能源存量是重要議題，政府已備妥各種作法以因應軍事演習。

，能源存量是重要議題，政府已備妥各種作法以因應軍事演習。



＊台灣中油：油品安全存量１２０天，天然氣船期照原計劃＊



台灣中油公司表示，目前的安全存量為１２０天，而天然氣的船期都照原定計劃。針對後續

油輪、氣船運補如果受阻，也已經擬定因應措施，會維持供氣穩定。

至於這幾日是否還有油氣船到港，中油未證實，但強調已對此有因應措施方案，可以確保供

氣無虞。

中油內部研判，解放軍除非封鎖台灣海峽，否則對公司油氣運補影響還好。雖然高雄外海軍

演區離港口很近，但中油船隻可以繞道進港，會多花點時間，但不至於受阻。

解放軍東部戰區將在明天（４日）中午１２時至下周日（７日）中午１２時，在台灣島周邊

６個海空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。根據《新華社》公布的地圖，解放軍會在

圍繞台灣的６個不同方位進行軍演，幾乎對台灣本島呈包圍之勢，變相將台灣四周海空域劃為軍

事禁區。

（ｄｗ）



