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03/08/2022 08:13

【佩洛西訪台】佩洛西抵台稱無違背美國長年政策，將與蔡英文會面

　　《經濟通通訊社３日專訊》美眾議院議長佩洛西乘美軍專機，昨晚（２日）１０時４３分抵
達台北松山機場，成為二十五年來踏上台灣的最高級別美國政要。佩洛西１１時在
Ｔｗｉｔｔｅｒ發聲明稱，代表團的台灣之行履行了美國的堅定承諾，即支持台灣充滿活力的民
主社會，重申對夥伴的支持，以及促進共享利益，包括推動自由與開放的印太地區，又稱此行和
美方長期政策並不矛盾，美方繼續反對單方面改變台灣現狀。佩洛西據報今日會晤台灣的總統蔡
英文，並出席多場公開活動。
　　台外交部長吳釗燮在內多名台灣官員昨晚到台北松山機場迎接佩洛西。台警方啟動「鴻賓勤
務」，出動４００名警力沿途交通管制。
　　美國白宮國家安全委員會發言人柯比表示，眾議院議長佩洛西訪問台灣沒有違反華府長期以
來的一個中國政策，沒有理由成為引發危機或衝突的事件。
　
＊路透：佩洛西今早與台積電開會，傍晚離台＊
　
　　《聯合報》引述消息稱，佩洛西今日行程滿檔，一早將在下榻的酒店與台積電開視像會議，
上午９時赴台立法院，１０時會晤總統蔡英文，其後共進午宴，台國安會秘書長、台國防部長等
亦會出席。
　　報道稱，佩洛西今午將參訪關於白色恐怖的景美人權文化園區，並與人權活動人士會面，傍
晚５時離台。原本外界預計低調訪台的佩洛西，今日中午在台北賓館午宴前安排了媒體訪問，在
立法院的訪問或也有公開談話。（ｊｔ）

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