【上海特寫】加速生產擁抱線上，滬上中小企疫後求變

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》新冠疫情爆發，上海在今年二季度一度停

擺兩個月，許多中小企業因長時間無法正常經營而面臨生存危機。不過，也有一些中小企業在危

難中尋得機會，積極承擔起保供任務，疫後再加速生產修復，力求彌補疫情造成的損失。

經濟通通訊社駐滬記者近日走訪了上海金山區的兩家中小企業－－上海天誠通信技術股份有

限公司和嗨酥食品（上海）有限公司，它們在疫情中都擔任了重要的角色，其中天誠通信為上海

多個隔離點及方艙醫院搭建網絡設施，而嗨酥食品則是疫情中的食品保供企業，為大白、援護醫

療隊、公職人員及志願者提供餐食。

天誠智能集團總裁雍俊華在接受記者採訪時表示，由於公司屬於較早一批進行閉環復工的

企業，因此受疫情影響相對較小。在全面復工復產後，公司增加工作班次，從每日兩班制變成三

班制，開足馬力加快生產，盡量避免因交期無法滿足而導致訂單丟失。雍俊華透露，今年上半年

公司銷售額同比去年略有增長，而且疫情迄今，天誠智能非但未裁員，還進行擴招，上半年新增

入職員工近３０人。

值得一提的是，天誠通信在上海疫情期間參與了崇明方艙醫院及浦東隔離點的援建，同時，

還研發出識讀健康碼的「數字哨兵」產品，在上海公共場所大量應用，並入圍市大數據中心平台

，積極參與了上海疫情數字化防控工作。

另一家位於松江的企業嗨酥食品雖然也承擔了一部分的保供業務，但是在疫情中，公司原本

的業務都處於停滯狀態，為公司帶來一定衝擊。

嗨酥食品總經理曹哲慧在接受採訪時表示，目前公司的銷售情況恢復到疫情前的七成所有。

在此背景下，公司正在積極探索轉變，包括擁抱線上市場、優化產品品種等，以更吸引年輕人。

曹哲慧預計，在疫情消散之後，公司銷售才可以加速恢復，全年銷售額料與去年持平。

曹哲慧表示，食品生產型企業屬於重資產投入，行業屬性的剛性需求決定了其自身投資評級

屬於長線經營，短時的業績下滑，不會改變自己對公司發展長期向好的預判。

數據顯示，６月以來，在松江區全力推動產業經濟恢復和重振之下，產業經濟走出「Ｖ」型

曲線。１－６月，松江區實現規模以上工業產值１９２４﹒４１億元人民幣，同比下降

１１﹒２％，降幅比１－５月收窄６﹒５個百分點；６月單月實現規模以上工業產值

４５７﹒５５億元人民幣，創歷史新高，同比增長１７﹒４％。

