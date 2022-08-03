【大國博弈】英媒：三星和ＳＫ海力士將站邊美國，審視在華投資

《經濟通通訊社３日專訊》美國晶片法案在長逾一年的醞釀之後，終於獲參眾兩院議員通過

，待美國總統拜登簽署後便正式完成立法程序。晶片法案提到美國將為半導體產業提供逾５２０

億美元的補貼和稅務優惠，吸引半導體廠商在美設廠投資，且法案禁止受補助企業於未來十年在

中國或其他不友善的國家內建置新廠，或是擴充先進製程的產能。

受惠晶片法案的半導體廠商包括美國公司英特爾，以及總部位於台灣的龍頭大廠台積電，至

於南韓兩家頂尖半導體公司三星和ＳＫ海力士，據報也因為在美國的投資計劃，而不得不審視公

司在中國的投資。

據英國《金融時報》引述ＳＫ證券分析師兼南韓政府半導體政策顧問金永佑（音譯）指，三

星和ＳＫ海力士等韓國公司若必須在中美之間站邊，只能選擇美國，因為如果沒有美國的設備和

技術，這些公司就無法大規模生產尖端晶片。報道又引述南韓前貿易部長呂漢辜指，韓國晶片製

造商針對美國和中國的戰略已經開始重新調整。

三星電子去年宣布將投資１７０億美元在美國德州建廠，至於ＳＫ海力士母公司ＳＫ集團此

前亦宣布，將在美國投資２２０億美元的新晶片、電動汽車電池和綠色技術，包括興建一座先進

晶片封裝廠。

ＳＫ海力士回應報道指正在密切關注美國晶片法案的立法情況，三星則未發表評論。

（ｅｙ）

