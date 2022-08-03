  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/08/2022 10:20

【大國博弈】英媒：三星和ＳＫ海力士將站邊美國，審視在華投資

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國晶片法案在長逾一年的醞釀之後，終於獲參眾兩院議員通過
，待美國總統拜登簽署後便正式完成立法程序。晶片法案提到美國將為半導體產業提供逾５２０
億美元的補貼和稅務優惠，吸引半導體廠商在美設廠投資，且法案禁止受補助企業於未來十年在
中國或其他不友善的國家內建置新廠，或是擴充先進製程的產能。
　　受惠晶片法案的半導體廠商包括美國公司英特爾，以及總部位於台灣的龍頭大廠台積電，至
於南韓兩家頂尖半導體公司三星和ＳＫ海力士，據報也因為在美國的投資計劃，而不得不審視公
司在中國的投資。
　　據英國《金融時報》引述ＳＫ證券分析師兼南韓政府半導體政策顧問金永佑（音譯）指，三
星和ＳＫ海力士等韓國公司若必須在中美之間站邊，只能選擇美國，因為如果沒有美國的設備和
技術，這些公司就無法大規模生產尖端晶片。報道又引述南韓前貿易部長呂漢辜指，韓國晶片製
造商針對美國和中國的戰略已經開始重新調整。
　　三星電子去年宣布將投資１７０億美元在美國德州建廠，至於ＳＫ海力士母公司ＳＫ集團此
前亦宣布，將在美國投資２２０億美元的新晶片、電動汽車電池和綠色技術，包括興建一座先進
晶片封裝廠。
　　ＳＫ海力士回應報道指正在密切關注美國晶片法案的立法情況，三星則未發表評論。
（ｅｙ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事03/08/2022
【上海特寫】加速生產擁抱線上　滬上中小企疫後求變
人氣文章開市Good Morning03/08/2022
熊麗萍：台海危機或令中美關係惡化　恒指短期支持位19178
人氣文章財經熱話03/08/2022
【虛幣世界】比特幣走弱，加密貨幣市場前朗未明
人氣文章財經熱話02/08/2022
匯控：分拆損害集團國際業務優勢　料再取消派息可能性低
人氣文章中國故事02/08/2022
《神州經脈》憂台海局勢A場劇震，滬指失三千二，成交急漲一成八
人氣文章財經熱話02/08/2022
遊戲版號再落空卻見北水續流入　騰訊創逾3年低可博反彈嗎？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金