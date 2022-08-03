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03/08/2022 16:34

【佩洛西訪台】華春瑩：未看到軍演水域的航行自由有任何問題

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國國會眾議長佩洛西不顧北京方面強烈反對，周二晚（２日）
抵達台灣，引發軒然大波。解放軍東部戰區隨即宣布，將在明天中午１２時至下周日（７日）中
午１２時，圍繞台灣島進行三天軍事演習，並組織實彈射擊。台灣當局今天表示，大陸針對台灣
的實彈演習，侵入了台灣的領土、領海與國際航道，違反聯合國海洋公約，予以嚴厲譴責。在北
京，外交部新聞發言人華春瑩回應稱，沒有看到有關的水域的航行自由有任何的問題。
　　有美媒在今日的例行記者會上詢問，北京是否將針對佩洛西本人進行制裁，華春瑩表示，「
該有的都會有，有關措施將是堅決有力的」。
　　華春瑩又指，佩洛西竄訪台灣，就是一場非常醜陋的真人秀，絲毫無法改變台灣是中國領土
不可分割的一部分的歷史和法理事實，也完全無法阻擋中國實現完全統一的歷史趨勢，也根本無
法撼動世界上１８１個國家承認支持一個中國原則的大局。她的這種做法，深刻地展現了什麼是
裝睡的人，也暴露出美國那些政客的虛偽和醜陋，也充分暴露了他們打著人權的旗號干涉他國內
政，破壞中國穩定，遏制中國發展的險惡用心。（ｗｌ）

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