【聚焦數據】中國７月財新服務業ＰＭＩ升至５５﹒５，創逾一年高

《經濟通通訊社３日專訊》隨著防疫措施總體放鬆，復工復產持續推進，７月服務業景氣度

繼續上升，顯示服務業恢復速度加快。今日公布的７月財新中國通用服務業經營活動指數（服務

業ＰＭＩ）錄得５５﹒５，較６月上升１﹒０個百分點，連續第二個月位於擴張區間，並且創

２０２１年５月以來新高。

此前公布的７月財新中國製造業ＰＭＩ下降１﹒３個百分點至５０﹒４，仍位於擴張區間，

製造業ＰＭＩ降幅大於服務業ＰＭＩ升幅，拖累財新中國綜合ＰＭＩ降至５４﹒０，較６月回落

１﹒３個百分點，顯示中國企業生產經營活動擴張速度放緩。

財新中國服務業ＰＭＩ走勢與國家統計局並不一致，其他兩個ＰＭＩ則走勢相同。統計局公

布的７月製造業ＰＭＩ回落１﹒２個百分點至４９﹒０，再度落入收縮區間，服務業ＰＭＩ下降

１﹒５個百分點至５２﹒８；綜合ＰＭＩ產出指數錄得５２﹒５，低於６月１﹒６個百分點。



＊新出口訂單指數在收縮區間回落，就業續惡化＊



從分項數據看，７月服務業供給和需求繼續回暖，經營活動指數和新訂單指數均在擴張區間

小幅上升，分別升至近１５個月來和近九個月來最高。受調查企業反映，最近防疫措施放寬支撐

產出增長和客戶需求改善。不過，仍有部分企業表示經營活動繼續受疫情限制。此外，７月新出

口訂單指數在收縮區間回落，顯示外需仍相對較弱。

盡管服務業供需逐漸恢復，但就業持續惡化。７月服務業就業指數連續第七個月落在榮枯線

以下，且較６月小幅回落。這主要是因為企業為控制成本而壓縮用工規模，並且在員工自願離職

後沒有填補空缺。不過，由於企業復工復產，經營狀況日趨正常，服務業積壓業務量指數自

２０２１年７月來首次落入收縮區間。



＊服務業投入價格指數止跌回升，出廠價加價有限＊



７月食品、燃料、原料和用工等費用上漲，導致服務業投入價格指數在擴張區間上揚，結束

了２０２２年４月以來的回落趨勢。由於投入成本增加，服務業出廠價格指數連續第三個月高於

臨界點，但受需求疲弱的限制，加價幅度有限。

隨著服務業經營活動繼續好轉，業界信心增強，７月經營預期指數升至２０２１年１２月來

最高。多數企業相信疫情將會完全受控，客戶需求將進一步轉強，同時公司有擴張計劃，並且國

家有扶持政策。不過部分企業仍擔憂未來疫情會再次對運營帶來擾動。



＊疫情短期衝擊逐步消退，三季度是重要窗口期＊



財新智庫高級經濟學家王喆表示，７月疫情形勢的向好和管控措施的放鬆，助力經濟景氣度

持續恢復。此前受疫情影響更大的服務業恢復勢頭較製造業更為強勁。供給和需求持續改善，供

強需弱格局維持；就業市場收縮明顯；企業成本端價格穩中有升，收費端價格平穩，企業盈利面

臨挑戰；市場樂觀情緒維持，但對經濟和疫情前景亦有擔憂。

他稱，二季度主要宏觀經濟指標顯示，此輪疫情對經濟的短期衝擊已逐步消退，三季度將是

經濟修復的重要窗口期。７月製造業和服務業景氣度連續第二個月改善，但恢復基礎尚不牢固。

中央已經明確不會出台超大規模刺激措施，加快現有政策落地見效是更為務實的選擇。此外，就

業市場持續承壓，低收入群體經濟狀況持續惡化，加大穩就業力度、提高補助發放和臨時救助水

平，應是施策重點。（ｗｌ）

