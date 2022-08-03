【ＦＯＣＵＳ】環島演習顯不尋常，政經重置醞長期衝擊

【ＦＯＣＵＳ】華府三號人物、眾議院議長佩洛西（Ｎａｎｃｙ Ｐｅｌｏｓｉ），無視北

京「文攻武嚇」，周二（２日）深夜執意飛入第四次台海危機的重重迷霧，周三（３日）上午

１０時半面會蔡英文，並獲其頒授「特種大綬卿雲勳章」，預計傍晚５時離台。



＊５個跨越中綫，劉德音拋「毀滅」論＊



經過繞飛南海中國飛航情報區的７小時飛行，８２歲的佩洛西終於成為四分一世紀以來，

踏足台灣土地的華府最高級別人物。台北１０１亮起 「ＴＷ ｌｏｖｅ ＵＳ」、「美台友誼

永固」之際，新華社在佩洛西專機降落後約１５分鐘授權發布，解放軍將於４日１２時至７日

１２時進行環台「重要軍事演訓行動」。

細看官方圈定的海空實彈演習６個海空域，遍布台灣東西南北，相比１９９５－

１９９６年第三次台海危機，解放軍當時進行軍演的５個地點中，僅有兩個小範圍區域跨過所謂

的海峽中綫，其餘三個大範圍區域都巧合地位於中綫之上，今次即將開展的６個軍演地點，５個

皆跨越中綫，其中最大的一塊領域正對台南及高雄，而台南正正是台積電南部生產重地。

耐人尋味的是，就在佩洛西今早會晤台積電董事長劉德音談及晶片議題前夕，ＣＮＮ發

布未注明日期的對台積電董事長劉德音的專訪，引述其警告，「沒有人可用武力控制台積電，如

果動用軍事力量或入侵，將使工廠無法運營」「如果它發生，那將是毀滅

（ｄｅｓｔｒｕｃｔｉｏｎ）」。



＊經濟施壓之後，更近「以武止戈」？＊



除了周二連夜宣布軍演計劃、召見美國駐華大使、海關將幾百種台灣餅乾、糕點標註為

「暫停進口」（涉維格餅家、味全食品等知名台企）等，國台辦今早再宣布，即日起對台灣的葡

萄柚、檸檬、橙等水果和冰鮮白帶魚等採取暫停輸入措施。

此被視作就佩洛西「竄訪」事件向台灣新一輪施壓的序曲，據台灣官方數據，去年台灣

向大陸出口食品總額達１６﹒８２億美元，其中加工食品６﹒４６億美元佔比最大。台灣農業委

員會初步評估就指，限制措施將嚴重打擊台灣的茶葉、蜂蜜、水產品行業。與此同時，國台辦並

宣布對「台灣民主基金會」、「國際合作發展基金會」兩個基金會採取懲戒措施。

鑒於２００５年通過的《反分裂國家法》第八條提及，「如或者發生將會導致台灣從中

國分裂出去的重大事變，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」，

今次事件令中美互不信任及敵意加深，會否令北京決心走向「以戰止戰、以武止戈」？

儘管解放軍宣布明起環台軍演５天，似完全避過正面交鋒，被解讀為深諳兵法的「主不

可以怒而興師」，但潘多拉盒子已開，大陸與台灣政經關係即將重置的長期劇烈衝擊才剛剛開始

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