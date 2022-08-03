【佩洛西訪台】佩洛西抵達立法院，希望兩地議會加強交流

《經濟通通訊社３日專訊》美國眾議院議長佩洛西抵台訪問，為繼１９９７年時任美國眾院

議長金里奇後，２５年來訪問台灣層級最高的美國政要。

佩洛西今日早上離開下榻的君悅酒店，到美國在台協會（ＡＩＴ）與相關人員吃早餐，早上

８時４５分左右抵達立法院，由立法院副院長蔡其昌接待。佩洛西將發表公開講話，再閉門與台

灣４個黨團會談一小時。預料佩洛西之後將會晤蔡英文，蔡英文在台北賓館設午宴招待。



＊蔡其昌：美國是台灣的可靠盟友＊



佩洛西的車隊抵達立法院後，台方人員在場迎接及送上花束，她之後到接待室與蔡其昌及其

他台灣立委會面。在公開採訪環節，蔡其昌讚揚佩洛西一直以來支持台灣，她是台灣的挈友，美

國是台灣的可靠盟友，會合作捍衞自由民主，歡迎她到台灣四處走走。

佩洛西感謝蔡其昌，又指今次來訪有三大目的，包括全球安全、經濟繁榮、治理，希望兩地

國會之間可加強交流。她指國會代表團成員都支持許多人權法案，並促成剛通過的《晶片與科學

法案》，可讓美台在經濟領域強化合作。她讚揚台灣和美國在自由民主都有出色表現，希望世界

可認同台灣的表現。

確診新冠病毒尚未解除隔離的立法院長游錫堃今晨再檢測仍為「陽性」，確定今天無法出席

，所以將由副院長蔡其昌代表立法院率四大黨團接待佩洛西。游錫堃在Ｆａｃｅｂｏｏｋ發文對

佩洛西致歉。他又讚揚佩洛西不畏不懼，堅定的抵達台灣，印證了美國對台灣的承諾堅若磐石，

全球民主人權愛好者都非常敬佩。

據美國《華盛頓郵報》報道，佩洛西會與台灣半導體生產商台積電的董事長劉德音見面，料

討論美國國會近日通過的《晶片與科學法案》。（ｃａ）

