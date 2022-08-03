【佩洛西訪台】蔡英文向佩洛西頒授勳章，重申台灣不退縮堅守民主

《經濟通通訊社３日專訊》美國眾議院議長佩洛西早上到訪美國在台協會、立法院後，於

１０時３０分到訪總統府，與蔡英文、賴清德會面。

蔡英文向佩洛西頒授「特種大綬卿雲勳章」，表揚並肯定佩洛西是台灣最堅定友人，來訪的

議員也是美國重要領袖，此行展現美國國會對台灣堅若磐石的支持。

蔡英文指，台海局勢緊張，一旦台灣受侵略，印太安全將受巨大衝擊。她重申台灣應對變局

的基本態度，面對持續、刻意升高的軍事威脅，台灣不會退縮，將堅守民主防線，希望和全世界

民主國家團結合作，維護民主價值。

她又稱，台灣會盡最大努力強化本身自我防衞力量，致力台海和平穩定，成為區域安全關鍵

穩定力量，確保自由開放的印太地區，以及全球供應鏈的穩定發展。

蔡英文強調，台灣是美國可靠、可信賴的合作夥伴，會持續和美國國會、行政部門在印太區

域包括供應鏈等各層面合作，讓美台關係進一步提升。



＊佩洛西：美國對保護台灣的民主堅定不移＊



佩洛西表示，國會代表團今次訪台展示美國不會放棄對台的承諾，代表團成員都在眾議院擔

任多個委員會職務，很感謝有機會與台灣官員接觸。台灣是一個由女性總統領導的自由之地，美

國與台灣的團結十分重要。她重申全球安全、經濟繁榮及治理是今次行程的三大支柱，美台在這

些領域都有許多合作，台灣的防疫很成功，世界面對民主與專制的選擇，美國對保護台灣的民主

是堅定不移。

另外，據《自由時報》報道，佩洛西下午將在景美人權文化園區，與台灣「銅鑼灣書店」創

辦人林榮基、民運人士吾爾開希、以及被大陸關押多年的李明哲會面。預計佩洛西將於傍晚離開

台灣。（ｃａ）（ｚｚ）

