【佩洛西訪台】佩洛西結束訪台，蔡英文：美台努力發展供應鏈合作

《經濟通通訊社３日專訊》美國眾議院議長佩洛西結束台灣訪問行程，今日下午約５時３０

分乘坐專機離開台北，她之後會轉到南韓繼續外訪亞洲之旅，但由於訪問時間與南韓總統尹錫悅

假期重疊，故兩人將不會被安排會晤。有當地媒體分析指這可避免造成尷尬局面。

佩洛西在南韓預定將有２項行程，其中包括與南韓國會議長金振杓在周四（４日）上午進行

會晤並一同午膳。南韓官員在記者會強調，韓方歡迎佩洛西到訪，希望韓美會議長在對話中，有

良好的收獲。韓方同時表達了透過對話與合作維持區域和平穩定的立場。



＊佩洛西與蔡英文共進午餐，台積電、和碩高管在場＊

＊佩洛西與蔡英文共進午餐，台積電、和碩高管在場＊



佩洛西不理北京強烈反對下，昨晚抵達台灣訪問，是２５年來踏上台灣土地的最高級別美國

政要，她今日早上展開行程，與台灣總統蔡英文、立法院副院長蔡其昌等會面。

佩洛西離台之際，蔡英文於其個人臉書（Ｆａｃｅｂｏｏｋ）披露，其今日邀請台積電創辦

人張忠謀（Ｍｏｒｒｉｓ）一起和佩洛西共進午餐，台積電董事長劉德音、和碩副董事長程建中

亦都在現場，「大家對台美各領域的深化合作，彼此交換了意見」。蔡英文稱，台灣與美國在經

濟發展和民主供應鏈的合作上，持續共同努力。（ｃａ）

