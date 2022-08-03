【新冠肺炎】盧寵茂：黃碼將逐步擴至與確診患者同住密切接觸者

《經濟通通訊社３日專訊》「安心出行」手機應用程式加設「紅黃碼」進入最後衝刺階段，

醫務衞生局局長盧寵茂表示，為堵截確診者的社區活動，「紅黃碼」愈快推出愈好，預計實施後

第一階段「黃碼」只涵蓋酒店檢疫人士，待市民適應後，會將家居密切接觸者等人士也納入「黃

碼」適用範圍，並希望將循序漸進的抗疫理念應用於院舍。

盧寵茂在接受《大公報》專訪時，強調「紅黃碼」制度是為了給予非感染者自由，增加內地

信心，達到精準抗疫。「紅黃碼」僅是技術手段，違反的罰則與違規除下手帶相若，不會設置更

嚴重罰則。



＊旅客赴港日後或強制電子健康申報＊



盧寵茂承認，機場檢疫時間長的問題，有改善空間，會研究將機場核酸採樣中心搬遷及增加

採樣中心數量，加強推動旅客使用電子健康申報系統，日後航空公司會要求旅客上機前要完成電

子健康申報，申報後旅客會獲發「綠碼」，過關時可改行綠色通道，期望優化措施後，旅客可在

一個半小時內完成檢疫及取得核酸檢測報告。

盧寵茂提到，上月試行新的電子健康申報系統及推出指定檢疫酒店自費的士服務後，情況已

有改善，當愈來愈多旅客使用電子健康申報系統後，將強制執行，屆時若未預先透過系統登記，

將不能上機赴港。另外，特區政府會更改臨時樣本採集中心地點，旅客無須再搭無人駕駛列車便

可前往檢測，加快流程。



＊將要求院舍員工加密核檢＊



他並透露，希望將循序漸進的抗疫理念應用於院舍，目前要求院舍員工每周做一次核酸檢測

，未來可能加到每周兩次，甚至４８小時一次，旨在令員工養成定時做核酸檢測的習慣，避免將

病毒從社區帶入院舍。（ｃｌ）

