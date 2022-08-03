【新冠肺炎】梁栢賢料疫情已達頂峰，冀未來兩月與海外免檢疫通關

《經濟通通訊社３日專訊》醫管局前行政總裁梁栢賢於社交平台表示，夏季是新冠病毒的低
活躍期，加上混合免疫的運行，相信本港疫情已達頂峰，料１１月前均不會大升，期待未來一兩
個月能與海外免檢疫通關，相信以檢測及疫苗通行證，作為守關措施亦足夠。（ｃｌ０
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