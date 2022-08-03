【新冠肺炎】澳門昨無新增病例，連續１１天社區零感染

《經濟通通訊社３日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨（２）日沒有新增

陽性個案。是連續第１１天社區零感染。

應變協調中心又公布，過去一天（８月２日凌晨零時至晚上１１時５９分），新增一例輸入

性陽性個案，為一名２４歲女性，曾於７月７日確診，被列為復陽個案，不納入澳門統計。上述

人士已被送往指定地點隔離。

澳門至今已錄得新型冠狀病毒肺炎７９１例確診個案和１３８１例無症狀感染者。（ｃｌ）

