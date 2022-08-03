《經濟通通訊社３日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨（２）日沒有新增
陽性個案。是連續第１１天社區零感染。
應變協調中心又公布，過去一天（８月２日凌晨零時至晚上１１時５９分），新增一例輸入
性陽性個案，為一名２４歲女性，曾於７月７日確診，被列為復陽個案，不納入澳門統計。上述
人士已被送往指定地點隔離。
澳門至今已錄得新型冠狀病毒肺炎７９１例確診個案和１３８１例無症狀感染者。（ｃｌ）
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03/08/2022 17:15
【新冠肺炎】澳門昨無新增病例，連續１１天社區零感染
《經濟通通訊社３日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨（２）日沒有新增
陽性個案。是連續第１１天社區零感染。
應變協調中心又公布，過去一天（８月２日凌晨零時至晚上１１時５９分），新增一例輸入
性陽性個案，為一名２４歲女性，曾於７月７日確診，被列為復陽個案，不納入澳門統計。上述
人士已被送往指定地點隔離。
澳門至今已錄得新型冠狀病毒肺炎７９１例確診個案和１３８１例無症狀感染者。（ｃｌ）
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