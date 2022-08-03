【企業盈警】恆新豐（１９２０）料中期虧損擴至最多３４００萬元

《經濟通通訊社３日專訊》恆新豐控股（０１９２０）公布，預期截至６月３０日止中期得

虧損淨額不少於３４００萬元，比去年同期虧損淨額約１０００萬元有所擴大。

該集團指，虧損淨額上升主因期內市場競爭激烈導致項目定價需具競爭力及手頭項目基本於

期內竣工，令收益減少，以及由於客戶處理工地安排的突發變動，產生意料之外的額外分包商費

用，導致期內手頭項目錄得毛損。

該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

