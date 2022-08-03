【企業盈警】中策集團（２３５）料中期虧損降至最多１﹒２億元

《經濟通通訊社３日專訊》中策集團（００２３５）公布，預期截至６月３０日止中期虧損

不多於１﹒２億元，比去年同期虧損約１﹒９７億元有所收窄。

該集團指，虧損減少主因透過損益按公允值列帳金融資產之未變現虧損減少至約４００萬元

，去年同期虧損１﹒５３億元，以及應收貸款減值虧損之撥備增加至約７９００萬元之綜合影響

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該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

