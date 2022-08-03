【企業盈警】帝國科技（７７６）料中期虧損擴至最少９８５０萬元

《經濟通通訊社３日專訊》帝國科技（００７７６）公布，預期截至６月３０日止中期虧損
不少於９８５０萬元，包括非現金開支不少於７５３０萬元，比去年同期虧損約３４１０萬元有
所擴大。
該集團指，虧損增加主因Ｆｉｌｅｃｏｉｎ及奇亞幣之採礦機可能出現減值虧損；以股份支
付款項等行政開支增加，以及所持加密貨幣市場價值減少。
該集團預期於本月１９日公布業績。（ｗｈ）
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