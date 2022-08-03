【北水炒Ｄ乜】淨流入３７﹒８億人幣，買騰訊沽港交所

《經濟通通訊社３日專訊》昨日（２日）恒指低開２２２點，報１９９４３點。最高跌

２２２點報１９９４３點，最低跌６５０點報１９５１５點。恒指收報１９６８９點，跌４７６

點或２﹒３６％。

按額度計算，北水全日淨流入３７﹒８億元人民幣，減少１０﹒５％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、理想汽車（０２０１５）、吉利汽車（００１７５）；淨賣

出最多的依次是香港交易所（００３８８）、藥明生物（０２２６９）、美團（０３６９０）。

主板成交１１８０﹒８９億元增加２﹒８％。其中港股通成交２８０﹒８億元，佔總成交

２３﹒８％。

騰訊控股跌１﹒５４％報２９５元，北水淨買入１９﹒３億元；理想汽車跌０﹒７５％報

１３３﹒１元，北水淨買入３﹒３億元；吉利汽車跌２﹒８６％報１７元，北水淨買入２﹒３億

元。

香港交易所跌３﹒３１％報３５０﹒４元，北水淨賣出２﹒４億元；藥明生物跌３﹒６６％

報７１﹒１元，北水淨賣出２﹒３億元；美團跌２﹒１１％報１７６﹒２元，北水淨賣出２﹒３

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １９﹒２７

理想汽車 （０２０１５） ３﹒３１

吉利汽車 （００１７５） ２﹒２５

小米集團 （０１８１０） １﹒９５

新東方在綫 （０１７９７） ０﹒４２

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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香港交易所 （００３８８） －２﹒４０

藥明生物 （０２２６９） －２﹒３４

美團 （０３６９０） －２﹒３４

協鑫科技 （０３８００） －２﹒２４

快手 （０１０２４） －２﹒２２

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