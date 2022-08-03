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03/08/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入３７﹒８億人幣，買騰訊沽港交所

　　《經濟通通訊社３日專訊》昨日（２日）恒指低開２２２點，報１９９４３點。最高跌
２２２點報１９９４３點，最低跌６５０點報１９５１５點。恒指收報１９６８９點，跌４７６
點或２﹒３６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３７﹒８億元人民幣，減少１０﹒５％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、理想汽車（０２０１５）、吉利汽車（００１７５）；淨賣
出最多的依次是香港交易所（００３８８）、藥明生物（０２２６９）、美團（０３６９０）。
　　主板成交１１８０﹒８９億元增加２﹒８％。其中港股通成交２８０﹒８億元，佔總成交
２３﹒８％。
　　騰訊控股跌１﹒５４％報２９５元，北水淨買入１９﹒３億元；理想汽車跌０﹒７５％報
１３３﹒１元，北水淨買入３﹒３億元；吉利汽車跌２﹒８６％報１７元，北水淨買入２﹒３億
元。
　　香港交易所跌３﹒３１％報３５０﹒４元，北水淨賣出２﹒４億元；藥明生物跌３﹒６６％
報７１﹒１元，北水淨賣出２﹒３億元；美團跌２﹒１１％報１７６﹒２元，北水淨賣出２﹒３
億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　１９﹒２７
　　理想汽車　　（０２０１５）　　　　　　３﹒３１
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　　２﹒２５
　　小米集團　　（０１８１０）　　　　　　１﹒９５
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　　０﹒４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－２﹒４０
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－２﹒３４
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒３４
　　協鑫科技　　（０３８００）　　　　　－２﹒２４
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　－２﹒２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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