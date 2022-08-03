【北水炒Ｄ乜】淨流入３７﹒８億人幣，買騰訊沽港交所

《經濟通通訊社３日專訊》昨日（２日）恒指低開２２２點，報１９９４３點。最高跌
２２２點報１９９４３點，最低跌６５０點報１９５１５點。恒指收報１９６８９點，跌４７６
點或２﹒３６％。
按額度計算，北水全日淨流入３７﹒８億元人民幣，減少１０﹒５％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、理想汽車（０２０１５）、吉利汽車（００１７５）；淨賣
出最多的依次是香港交易所（００３８８）、藥明生物（０２２６９）、美團（０３６９０）。
主板成交１１８０﹒８９億元增加２﹒８％。其中港股通成交２８０﹒８億元，佔總成交
２３﹒８％。
騰訊控股跌１﹒５４％報２９５元，北水淨買入１９﹒３億元；理想汽車跌０﹒７５％報
１３３﹒１元，北水淨買入３﹒３億元；吉利汽車跌２﹒８６％報１７元，北水淨買入２﹒３億
元。
香港交易所跌３﹒３１％報３５０﹒４元，北水淨賣出２﹒４億元；藥明生物跌３﹒６６％
報７１﹒１元，北水淨賣出２﹒３億元；美團跌２﹒１１％報１７６﹒２元，北水淨賣出２﹒３
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） １９﹒２７
理想汽車 （０２０１５） ３﹒３１
吉利汽車 （００１７５） ２﹒２５
小米集團 （０１８１０） １﹒９５
新東方在綫 （０１７９７） ０﹒４２
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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香港交易所 （００３８８） －２﹒４０
藥明生物 （０２２６９） －２﹒３４
美團 （０３６９０） －２﹒３４
協鑫科技 （０３８００） －２﹒２４
快手 （０１０２４） －２﹒２２
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