【國際要聞】美國共和黨保守派國會眾院女議員沃勞斯基撞車身亡

《經濟通通訊社４日專訊》美國共和黨國會眾議員沃勞斯基周三（３日）在印第安納州遇車

禍喪生，終年５８歲。美國國會當天降半旗致哀。沃勞斯基政治立場保守，自２０１３年起在印

第安納州當選國會議員。據報道，她的座駕與另一輛車迎頭相撞，她的２名助理及對面車司機均

喪生。（ｊｆ）

